مصرع 3 أشقاء إثر انقلاب سيارة بالمنيا

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لقي 3 أشقاء مصرعهم بالطريق الصحراوي الشرقي،شمال مدخل ملوي بحوالي 20 كيلو، كانوا قادمين من مدينة دار السلام بالقاهرة في طريقهم لزيارة شقيقتهم بمحافظة أسيوط، بعد انفجار احد إطارات السيارة الملاكي مما أدي إلي انقلابها ومصرعهم.



كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا،قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي،بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة،بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل مركز ملوي،ومتوفى ومصابين.





وعلي الفور انتقل إلي مكان البلاغ رجال البحث الجنائي،وسيارات الإسعاف، والمرور، وتبين من المعاينة، انقلاب سيارة ملاكي اثر انفجار الإطار الأمامي، وكان بها 3 أشقاء، وتم نقل أحدهم ويدعى، وليد عشري قبيصي عثمان، 22 سنة، لمستشفى ملوي العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، بينما تم تحويل شقيقيه إلي مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهما،

حيث توفيا عقب وصولهما للمستشفى،





تحرر عن الحادث المحضر رقم 17307،إداري مركز ملوي وأنتقل إلى موقع الحادث مدير المرور، وتم تسيير حركة المرور، وقررت النيابة العامة، انتداب مهندس فني من المرور لمعاينة السيارة وتحديد أسباب الحادث.

