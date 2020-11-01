كلوب: لقد كافحنا من أجل التعاقد مع جوتا

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على فوز فريقه على وست هام في الدوري الإنجليزي، وعلى أداء الثنائي ديوجو جوتا وناثانيل فيليبس.





وفاز ليفربول على وست هام، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال كلوب، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "لقد كافحنا بشدة للتعاقد مع جوتا، لم نكن بحاجة إلى إقناعه كثيرًا ، لكن كان علينا القتال من أجله".





وتابع: "إنه موهبة استثنائية، لديه السرعة واللياقة البدنية والتقنية، ويستطيع اللعب والتسجيل بكلتا قدميه".

وأضاف: "إنه أفضل بكثير مما كنت أعتقد أنه سيكون، وهذا مثير للإعجاب حقًا".





وواصل: "فيليبس شاب مذهل، ذكي ورائع، وكل شيء، هو لا يجذب الأنظار إليه، هو ليس ميسي، ولكن من يهتم! هو وحش في الكرات الهوائية، هو لاعب لا يُصدق".





وأكمل: "مباراته الأولى اليوم؟ أعتقد أن الجميع يمكن أن يتخيل مدى التوتر الذي يجب أن يكون عليه بعد انتظار طويل، إنها قصة مجنونة، قبل ثلاث سنوات كان في طريقه إلى أمريكا للذهاب إلى الكلية، أراده 12 فريقًا من فرق تشامبيونشيب، كان واضحًا أنه كان ذاهبًا، وكنت على ما يرام مع ذلك ولم ينجح الأمر لأي سبب كان، وهذا رائع!".





وأتم: "الليلة كان حاضرًا معنا على الفور، ساعد الفريق بشكل لا يمكن تصديقه".



