رئيس "الوطنية للانتخابات" للمصريين: "لا تسمعوا لأعداء الوطن الذين لا يحملون الخير لمصر" (فيديو)

ناشد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات، قائلًا: "اقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا للأخبار الزائفة والشائعات التي لا وجود لها إلا في ذهن من اطلقها وصدقها، ولا تطعوا آذاهن صاغية لما يطلقه اعداء الوطن من صرخات مهما على الصوت".





وأكد "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هؤلاء لم يحملوا يومًا الخير لمصر، ويتغنوا بالحرية والديمقراطية وهم أبعد ما يكون عنها.



