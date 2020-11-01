رئيس "الوطنية للانتخابات" للمصريين: "لا تسمعوا لأعداء الوطن الذين لا يحملون الخير لمصر" (فيديو)
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:53 م
رقية جمال
Advertisements
ناشد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات، قائلًا: "اقبلوا على الانتخابات ولا تسمعوا للأخبار الزائفة والشائعات التي لا وجود لها إلا في ذهن من اطلقها وصدقها، ولا تطعوا آذاهن صاغية لما يطلقه اعداء الوطن من صرخات مهما على الصوت".
وأكد "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هؤلاء لم يحملوا يومًا الخير لمصر، ويتغنوا بالحرية والديمقراطية وهم أبعد ما يكون عنها.
وتابع رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، للمصريين، أنكم بمشاركتكم الفاعلة في الانتخابات في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم أرسلتم رسالة للعالم شديدة الوضوح أن مصر متى نادت فثمت 100 مليون داخل مصر وخارجها يلبون النداء، وبرهن قضاة مصر ورجال جيشها وشرطها أنهم مخلصون في حب وطنهم باذلون من أجلها كل غالٍ ونفيس.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا