بختام أولي جلسات شهر نوفمبر .. البورصة المصرية تخسر 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، علي تراجع جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات الأجانب والعرب علي سهم الأسهم القيادية مما تسبب معه هبوط سهم التجاري الدولي الي 60 جنيه بعد تعافيه خلال الجلسات السابقة





وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 601.084 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 10456 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12377 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3989 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2718 نقطة.



