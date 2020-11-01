ننشر أسماء المتوفيين والمصابين في حادث طريق المريوطية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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حصلت الفجر على أسماء المتوفيين والمصابين في حادث سير بطريق المريوطية، والمتوفيين هم كلا من: محمد عمر فتحي 9 سنوات، أمل صابر 45 سنة إضافة إلى سائق السيارة السوزوكي.

وأصيب 14 أخرون هم: شروق شريف عبد الفتاح 9 سنوات، محمود عثمان صادق 38 سنة، ناجي عباس محمد 72 سنة، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن 43 سنة، عزيزة عبد الكريم 20 سنة، رامي محمود محمد 35 سنة وطفل مجهول الهوية يبلغ من العمر 9 سنوات.

وشملت قائمة المصابين كلا من: حمزة سيد صبري 10 سنوات وشقيقه "بلال" 6 سنوات، عبد الله عادل صبري 8 سنوات، سمير السيد أبو سريع 44 سنة، محمد زغلول 32 سنة، مدحت فارس محمد 43 سنة وماجد عبد الله عزب 60 سنة.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، إثر وقوع حادث مروع، بطريق المريوطية، نطاق مركز شرطة البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

التحريات الأولية كشفت أن السيارة الميكروباص كانت تقل طلاب بمدرسة خاصة، وحال توقفها بجوار إحدى محطات البنزين بمدخل مدينة الحوامدية، اصطدمت بها سيارة أخرى كانت تسير بسرعة جونية قادمة من اتجاه الهرم إلى مركز البدرشين، ما أسفر عن اصطدامها بالسيارة النقل الثقيل.

ونتج عن الحادث وفاة طالب عمره 9 سنوات، ومشرفة المدرسة، وسائق ميكروباص المدرسة، وأصيب 9 آخرين بينهم أطفال.

وشهد طريق المريوطية، كثافات مرورية عالية، إثر وقوع حادث مرورع، بالطريق، ووقوع متوفيين ومصابين.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير بطريق المريوطية، عند مدخل مدينة الحوامدية، ووقوع ضحايا.

ودفع مدير المرور بالجيزة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارتين ميكروباص وأخرى سوزوكي، ما أسفر عن وقوع متوفيين ومصابين جراء الحادث.

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