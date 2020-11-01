"الوطنية للانتخابات" تعلن موعد جولة الإعادة للمرحلة الأولى بماراثون النواب

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، إن الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب تُجرى أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21-22- 23 نوفمبر 2020 لأبناء مصر المقيمين في الخارج، ويومي الاثنين والثلاثاء 23-24 نوفمبر 2020 لأبناء مصر المقيمين في الداخل تطبيقًا للجدول الزمني للانتخابات





وهنأ "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، الفائزين بالانتخابات بثقة الناخبين، موجهًا الشكر للمصريين لحرصهم على مباشرة حقوقهم السياسية مترشحين وناخبين.



