"الوطنية للانتخابات" تعلن موعد جولة الإعادة للمرحلة الأولى بماراثون النواب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، إن الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب تُجرى أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21-22- 23 نوفمبر 2020 لأبناء مصر المقيمين في الخارج، ويومي الاثنين والثلاثاء 23-24 نوفمبر 2020 لأبناء مصر المقيمين في الداخل تطبيقًا للجدول الزمني للانتخابات 

وهنأ "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، الفائزين بالانتخابات بثقة الناخبين، موجهًا الشكر للمصريين لحرصهم على مباشرة حقوقهم السياسية مترشحين وناخبين. 

وتابع رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، أن الهيئة تثمن من شارك في عملية الاقتراع حرصه على ممارسة حقه الانتخابي، ويحث من لم يشارك على اداء واجبه الوطني.

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