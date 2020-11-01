صحة قنا تستهدف 636 مدرسة ومعهدا أزهريا على مستوى قرى المحافظة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، انطلقت، اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لدى أطفال المدارس، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وذلك للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى أطفال المرحلة الابتدائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المبادرة تشمل طلاب الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف تواضروس، أن تلك المبادرة تتم عن طريق فريق طبي مكون من “صيادلة وتمريض وفني معمل”، وفي حالة وجود طلاب ايجابيين للأنيميا أو السمنة أو التقزم يتم تحويلهم للمعامل التابعة للتأمين الصحي؛ لعمل التحاليل اللازمة، ثم تحويلهم إلى عيادات الإحالة الخاصة بالتأمين الطبي، وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت الدكتورة فاطمة الزهراء أشرف، منسق عام المبادرة بمديرية الصحة، أن المدارس التي تتم بها المبادرة تشمل 636 مدرسة ومعهد أزهري على مستوى قرى المحافظة، بهدف الكشف على 361 ألف طالب، والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر

يأتي ذلك استكمالا للمبادرات الرئاسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

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