فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ 29.. 3 حفلات علي مسارح الاوبرا بالقاهرة و الاسكندرية ودمنهور

ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية 29 يقام 3 حفلات بالتوازي علي مختلف مسارح دار الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور تبدأ جميعها في الثامنة مساء الاثنين 2 نوفمبر .. فعلي مسرح النافورة يقدم النجم علي الحجار باقة من أشهر أعماله التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة بمصاحبة اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف يسبقه فاصلاً لفرقة كايرو ستبيس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش بمشاركة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.













اما علي مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يُعاد حفل افتتاح المهرجان الذي إقيم بالقاهرة ويتضمن نخبة من الأعمال التي قدمها عمالقة الفن حلمي بكر ، محمد سلطان وجمال سلامة وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نادية مصطفي، احمد ابراهيم ، سوما ، أحمد عفت ، إيمان عبد الغني، آيات فاروق ، غادة آدم، ياسر سليمان ، أميرة احمد ، مي حسن ، سارة سحاب.













وتمتد الفعاليات الى اوبرا دمنهور حيث يقام حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي ويتضمن مختارات من روائع اعمال كوكب الشرق إم كلثوم اداء كل من رضوي سعيد ، ريم حمدي ورحاب عمر.













كما تبدأ فى العاشرة صباحاً على المسرح الصغير اولى جلسات المؤتمر العلمى المصاحب للمهرجان ويفتتح بكلمة لكل من الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية بعدها يتم مناقشة محور رؤى مستقبلية للإبداع الموسيقي العربى ويشارك فيها الدكتورة رشا طموم (مصر) مقرراً ، الباحث احمد بن محمد الواصل ( السعودية ) ، الدكتور يوسف طنوس ( لبنان) ،الباحثة ريم حنضل (فلسطين) ،الدكتور علي شمس الدين (تونس) والدكتورة آيات ريان (مصر) .. وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهراً لمناقشة محور الموسيقى العربية فى ظل الأزمة وبحضور كل من الباحث زياد عبد التواب (مصر) مقرراً ، الدكتور عصام الجودر( البحرين ) ، الدكتورعبدالمنعم بن حامد ( ليبيا ) ، عبير الجابي ( سوريا )، الدكتور عدنان ساهي ( العراق ) والدكتور اشرف عبد الرحمن (مصر).









وتنطلق منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء في الرابعة عصراً علي المسرح الصغير و تستمر حتي الاربعاء 4 نوفمبر.