ضبط عاطل لتعديه علي شخص بالإسكندرية

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متشورا، متضمنًا الإدعاء بوفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته داخل إحدى المستشفيات إثر إصابته بعدة طعنات من قبل أحد الأشخاص، أثناء محاولته الدفاع عن إبنة شقيقه حال تعرضها للتحرش.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 7102020 تبلغ لقسم شرطة كرموز بالإسكندرية من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح قطعية، وبسؤاله قرر مشاهدته لأحد الأشخاص عاطل له معلومات جنائية "أمكن ضبطه" بذات التاريخ، حال قيامه بمعاكسة نجلة شقيقه وحال معاتبته له قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض مُحدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بتاريخ 30 أكتوبر الماضى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم إحتياطيًا على ذمة التحقيق