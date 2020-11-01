عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا بأغنية "الجو جميل"







وحرص دياب، على وضع فيديوهات جمهوره أثناء غنائهم لأغنيته "الجو جميل" عبر خاصية"ستوري" الخاصة بحسابه الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".





الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.



وتصدر البرومو وقت طرحه قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.



وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنية " أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.



وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.





يشعل الهضبة عمرو دياب، السوشيال ميديا بأغنيته الجديدة "الجو جميل"، والتي تم طرحها فقط عبر تطبيق"أنغامي" ومن المقرر أن تُطرح خلال الساعات المقبلة على"يوتيوب".