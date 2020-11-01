عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا بأغنية "الجو جميل"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
يشعل الهضبة عمرو دياب، السوشيال ميديا بأغنيته الجديدة "الجو جميل"، والتي تم طرحها فقط عبر تطبيق"أنغامي" ومن المقرر أن تُطرح خلال الساعات المقبلة على"يوتيوب".


وحرص دياب، على وضع فيديوهات جمهوره أثناء غنائهم لأغنيته "الجو جميل" عبر خاصية"ستوري" الخاصة بحسابه الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".


الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدر البرومو وقت طرحه قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنية " أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب.

أخبار تهمك

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ 42 دقيقة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يطلب صفقتين جديدتين للزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

"الوطنية للانتخابات": عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي 8 ملايين و38 ألفا و209 أصوات

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ ساعة و 20 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 6 ساعات

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف