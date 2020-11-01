شهر الحب.. 5 معلومات عن لقب "سويت نوفمبر"

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Sweet November لقب يطلق على شهر نوفمبر كل عام من قبل رواد السوشيال ميديا، وهو ما أدى إلى تصدر تلك الكلمات الإنجليزية مؤشرات البحث على موقع "جوجل" على مدار الساعات الأخيرة، بسبب احتفال رواد المواقع الاجتماعية بعدة طرق مختلفة بهذا الشهر.



ومن جانبهم، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاجا بعنوان "سويت نوفمبر" وحاولوا من خلال هذا الهاشتاج إيضاح مدى تفائلهم الشديد بهذا الشهر من العام، متمنين أن يحدث لهم أمور سعيدة تغير عام 2020 الذي شاهدوا فيه العديد من الأمور السيئة لعل أبرزها انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن لقب سويت نوفمبر الذي تصدر الصورة خلال الساعات الأخيرة:



- يرجع السبب وراء إطلاق "سويت نوفمبر" على الشهر الحالي لعدة أسباب، أولها ارتباط المصطلح باسم الفيلم الشهير sweet november، الذي طرح في العام 2001، بقصته الرومانسية بطولة كيانو ريفز وتشارليز ثيرون.



- يتحدث "سويت نوفمبر" عن قصة حب رومانسية تنشأ بين مدير تنفيذي لإعلانات وامرأة خارج جميع توقعاته، يقضي شهرا واحدًا معها، فتتغير بقية حياته.



- "سويت نوفمبر"، فيلم أمريكي يحكي قصة اثنين تحديا سويًا الدخول بعلاقة لمدة شهر واحد من 1 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، ليختبرا خلالها مشاعرهما، وبعد انتهاء الفترة المكونة من ثلاثين يومًا وافتراقهما، وجد رجل الأعمال الشهير أن استبعاده لفكرة الارتباط كانت خاطئة، ومن هنا جاءت فكرة "سويت نوفمبر" باعتباره الشهر الذي يحمل أوقاتًا طيبة وقدرًا كبيرًا من الحب والرومانسية، حتى إن عنوان الفيلم أصبح منذ توقيت عرضه عام 2001 تراندًا عالميًا يتردد مع بداية الشهر.





- يمثل الرابع من نوفمبر، يومًا فارقًا فى حياة المصريين، حيث يحتفلون بـ "عيد الحب"، ولعل هذا هو السبب وراء تدشين هاشتاج سويت نوفمبر فى تلك الأيام تحديدًا.



- “Sweet”، فى اللغة الإنجليزية تعنى فى أحيان كثيرة "استمتع بالصعوبات"، أو " استمتع بالمغامرة"، فإذا تحدثنا عن مصطلح "سويت نوفمبر"، ستجده يساوى" يا حلاوة"، وهو المصطلح المصرى الأصيل الذى يقوله البعض بعد تعرضهم لموقف صعب، أو الخروج من مواقف لم يتمكنوا من عبورها بسلام

