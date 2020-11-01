"الوطنية للانتخابات": عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي 8 ملايين و38 ألفا و209 أصوات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، إن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31 مليونا و719 ألفا و224 ناخبًا، شاملة 246 ألفا و157 ناخبًا بديرمواس بالمنيا، والتي تم تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي. 

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن عدد الناخبين الحاضرين 9 ملايين و69 ألفا و729 ناخبًا، بنسبة مشاركة 28.6%.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، أن عدد الأصوات الصحيحة 8 ملايين و38 ألفا و209 أصوات، وعدد الأصوات الباطلة مليون و5 آلاف و689 صوت لنظام الفردي، وعدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 ملايين و300 ألف و27 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة مليون و769 ألفا و702 صوت للقوائم.

وأعلن "إبراهيم"، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرة الثانية بالجيزة والرابعة بالإسكندرية بالأغلبية المطلقة.

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