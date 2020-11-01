عاجل.. السيسي يتابع تطور صناعة الأثاث في مصر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة، وفقًا لما ذكرته فضائية "مصر الاولى"، في نبا عاجل منذ قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات مدينة دمياط للأثاث وتطور صناعة الأثاث في مصر.

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صناعة الاثاث بوابة الفجر الفجر السيسي

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