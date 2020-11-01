بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:29 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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ينتظم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد غد الثلاثاء في إطار الاستعداد لنهائي دوري أبطال إلفريقيا.

وكان الشحات قد تغيب عن مواجهة الأهلي بالأمس أمام طلائع الجيش بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.

ومنح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب مواجهة طلائع الجيش على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم 2019-2020 وللمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.

ويستعد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 27 من نوفمبر الجاري حيث سيواجه الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.



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