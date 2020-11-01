أحمد حسن: أنا فخور بـ محمد النني

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق بلاعب أرسنال الإنجليزي النجم المصري محمد النني والذي كان قائد للجانرز خلال المباراة الماضية ببطولة الدوري الاوروبي.

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن محمد النني يستحق الإشادة به، مؤكدا بأن لديه طموح وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" عندما شاهدت النني وهو قائد لنادي آرسنال الإنجليزي، كنت فخور للغاية بتلك اللحظة".

وواصل:" النني قائد لفريق عريق بالدوري الانجليزي، والجميع يحلم فقط بمشاهدة مباراة هناك، وكونه يحمل شارة قيادة الآرسنال أمر يدعو للفخر".

وتطرق الصقر للحديث عن أحمد حجازي، وقال:" قدم مباراة رائعة مع اتحاد جدة السعودي أمام الأهلي في الديربي، والجماهير كلها هناك سعداء بما قدمه في الظهور الأول".

وأكمل: "حجازي لاعب رائع ويجب علينا أن نفتخر بلاعبينا المحترفين الذين يقدمون مستويات جيدة خارج مصر".

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النني ارسنال احمد حسن

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