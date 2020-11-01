الوطنية للانتخابات: تلقينا 248 تظلمًا من المرشحين بالمرحلة الأولى
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:24 م
رقية جمال
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وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، الشكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية على تأمينها عملية الاقتراع والفرز بنجاح الجولة الأولى من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم رصد شكاوى غير مؤثرة خلال التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وتابع رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، أن الهيئة تلقت 248 تظلمًا من المرشحين بالمرحلة الأولى.
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