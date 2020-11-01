نجم الأهلي يكشف سر تألق موسيماني

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:17 م
موسيماني
موسيماني
محمد جمال
Advertisements
حقق النادي الأهلي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي واحتفل أمس بالبطولة عقب الفوز بالجولة الأخيرة على حساب طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل لا شيء.

وأكد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين قدموا موسما جيدًا، والفريق حقق لقب الدوري عن جدارة واستحقاق.

وقال أيمن في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قدمنا موسم رائع منذ البداية مع رينيه فايلر الذي نوجه له الشكر على المجهود الذي بذله معنا، قبل فترة توقف كورونا كنا نسير بشكل جيد، وبعدها العودة لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن بعد ذلك استعاد الجميع الفورمة البدنية والفنية، والجميع قدم مستوى مميز".

وأضاف: "هناك 30 لاعب في القائمة كلهم نجوم داخل النادي الأهلي، وقدموا مستوى جيد هذا الموسم".

وتابع: "كنا نلعب كل المباريات بشكل قوي، هدفنا فقط تحقيق الانتصار بأكبر عدد من الأهداف، والشكل العام للفريق كان جيد للغاية، ونتمني تتويج مجهودنا بالحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا".

وحول الفارق بين فايلر وبيتسو موسيماني، قال: "فايلر مدرب جيد، وموسيماني يقوم بالتقرب من اللاعبين، ويتعامل نفسيا مع جميع اللاعبين حتى من يخرجوا من قائمة المباريات، ويحاول مساعدة اللاعبين الذين لا تُشارك في المباريات من أجل العودة والمشاركة، وفايلر كان أيضا يحتوى كل اللاعبين".

وواصل تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى إقامة نهائي دوري الأبطال يوم 6 نوفمبر، ولا نعرف ماذا سيحدث بعد فترة التوقف الدولي، وهدفنا تحقيق البطولة وأتمنى تحقيق البطولة وأن يكون كل اللاعبين بحالة جيدة".

وبسؤاله عن الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، قال: "أتشرف بالانضمام لمنتخب مصر، لم يتحدث معي أحد من الجهاز الفني، وأتمنى التواجد بالطبع، فهو شرف لأي لاعب بالطبع".

وصلنا لـ3 نهائيات في آخر 4 مواسم لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله سنحاول حصد لقب البطولة، الجميع يقف خلف الفريق

ووجه رسالة إلى أحمد فتحي، وقال: "تعلمنا الكثير من أحمد فتحي، الإرادة والقوة والأخلاص والاحترافية، لعب حتى آخر ثانية، وهو أمر يحسب له أنه كان يحارب في كل دقيقة، نتمنى له التوفيق فهو شخصية محترمة وعلى خُلق".

وختم: "لم أشاهد واقعة محمد فضل مع محمود كهربا مطلقا في الملعب، شاهدتها بعد العودة إلى المنزل في بعض وسائل الإعلام".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني دوري أبطال افريقيا ايمن اشرف الكبر

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ 38 دقيقة

"الوطنية للانتخابات": عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي 8 ملايين و38 ألفا و209 أصوات

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 3 ساعات

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطلب صفقتين جديدتين للزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ ساعة و 16 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 22 ساعة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف