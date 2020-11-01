بورصة مسقط تهبط 0.15% في ختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:12 م
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
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أنهي سوق مسقط للأوراق المالية، تعاملات جلسة اليوم الأحد،  علي تراجع ،حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% خاسراً 5.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3552.400 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 133 صفقة لعدد 27  سهماً. 
 
وارتفع سهمين ببورصة مسقط على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.37%، ثم سهم، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 1.37%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 3.23%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.50%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 584.3 ألف ريال عماني.

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