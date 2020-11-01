مبدئياً.. مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، بمقر المجلس، من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.



ويتضمن المشروع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.



وداعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلًا "وزير المالية يعمل حتى أخر لحظة من عمر الفصل التشريعى الاول، واخشى أنه في يوم ٩ يناير وهو أخر يوم من عمر الفصل التشريعى أن يفاجئنا بالتقدم بمشروع ".قانون





اليوم.. مجلس النواب يناقش قرار إعلان حالة الطوارئ



ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد ووفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة.



ومن المتوقع أن جلسة، اليوم، هي الأخيرة من عمر دور الانعقاد السادس "المنقوص".

