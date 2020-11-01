صادرات مصر تنتعش .. "التصديري للصناعات الهندسية" يتفق عل تصدير شحنات تجريبة للخارج

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:37 م
التصديري الهندسي
التصديري الهندسي
محمد عصام
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قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم، إنه نجح في توقيع عدد من صفقات تصدير شحنات تجريبة لدول الخليج وأفريقيا واوروبا علي هامش احد المعارض التي نظمها مؤخرا" هاتس"، هو ما يبدو أن الصادرات المصرية في طريقها للانتعاش عقب تراجع شهدته بسب ازمة كورونا العالمية.


وأضاف المجلس التصديري فى بيان له اليوم الأحد، أن الشحنات التجريبية التي تم التوافق على تصديرها ستكون في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ والمائدة ومستلزمات الفنادق، لافتا إلى أن 25 شركة مصرية اشتركت بالمعرض.


وشهد في عهد وزيرة الصناعه الجديدة نيفين جامع تفعيل لدور المجالس التصديره المختلفه بعد اعادة هيكلة إدارتها ووضع خطط لتسويق للمنتاجات المصرية بالخارج، حيث تامل الوزارة بمضاعفة حجم صادرتها الي ان يصبح ١٠٠ مليار دولار.


وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه تم عقد 700 لقاء أون لاين على هامش معرض " هاتس ايجيبت"، من خلال المنصة الإليكترونية العالمية Vfairs، برعاية  من البنك التجاري الدولي CIB ومجموعة العربي جروب، مشيرا إلي أن 107 مشترى دولي شارك في اجتماعات وفعاليات المعرض.


وأوضح المجلس، أن ممثلي 27 دولة شارك في معرض هاتس في نسخته الأخيرة ، فمن دول أوروبا، إنجلترا،  بولندا، رومانيا، فرنسا، وكندا، ومن الدول العربية شارك كلا من السعودية، الإمارات، السودان، لبنان، تونس ، الجزائر، المغرب، ومن شرق أفريقيا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا ، ومن جنوب افريقيا، زامبيا ، زيمبابوي، غانا، نيجيريا.



ومن جانبها، قالت مى حلمي المدير التنفيذي للمجلس، أن المعرض جاء في أطار استراتيجية المجلس لدعم المصدرين المصريين من خلال تننظيم أنشطة تسويقية تساعد علي فتح أسواق جديدة وخلق فرص تصديرية، مشيرة إلي أن قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ سجل صادرات بقيمة 586 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2020 والذى يعتبر من القطاعات الواعدة تصديريا، والتي نركز على تنمية صادراتها.



وأكدت مي حلمي، أن المعرض حقق نجاح كبير خاصة أنه عقد في ظروف استثنائية وعبر المنصات الاليكترونية، وكان هناك حرص من المشترين الأجانب للدخول للمعرض، مما يؤكد أن المنتجات المصرية تحظي بقبول كبير لدى الدول المستوردة، وهو ما يدفع المجلس إلي زيادة الاهتمام بمنظومة المعارض، كأحد آليات زيادة الصادرات.



وأشارت إلي أن المجلس يعمل على خطة لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير  منها تدريب الشركات والمساعدة على الاشتراك في المعارض وعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية واتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن المصدر من معرفته ما يحتاجه السوق الخارجى، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة.



واختتمت حلمي ، أن صادرات قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ سجلت نمو 15% خلال 2019 لتسجل 1.187 مليار دولار مقابل 1.019 مليار دولار خلال 2018، في حين سيركز المجلس على فتح الأسواق الجديدة للارتقاء بمستوى الصادرات ضمن خطة قصيرة تستهدف الوصول بالصادرات عموما إلي 2.3 مليار دولار خلال 2021.

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