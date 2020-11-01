السيطرة على 5 حرائق مخالفات زراعة وقمامة بدمنهور (صور)

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تمكن أعضاء محور المرور الميداني بدمنهور بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة علي 5 حرائق نشبوا بمخلفات زراعية وقمامة بداخل ومحيط قرية إفلاقة بدمنهور.







حيث انتقل أعضاء محور المرور الميداني بدمنهور، برئاسة المهندس خالد منيسي، بإشراف المهندس سعد زامل، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، لموقع الحرائق في إطار التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظة البحيرة، ومتابعة الأعمال الميدانية لمحاور الحرق المكشوف لموقع الحرائق.







وتم استدعاء سيارات إطفاء لرجال الحماية المدنية بالبحيرة، نظرًا لكثافة الأدخنة المتصاعدة من الحرايق، واستغرقت عملية الإطفاء ما يقرب من ساعتين وتمت السيطرة علي الحريق، وجاري تحرير المحاضر اللازمة.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 99452 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 170 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 107555 حالات من ضمنهم 99452 حالة تم شفاؤها، و6266 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.