المنيا يبرم صفقتين جديدتين استعدادا للموسم الكروي الجديد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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نجح مجلس إدارة نادي المنيا في التعاقد مع كل من ثنائي جديد، وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الكروي الجديد 2020\2021، والذي سينطلق نهايه الشهر الجاري.

وقال شديد قناوي، المدير الفني للمنيا، بأن فريقة حصل على توقيع، اللاعبان أيمن شوقي، قادما من فريق الفيوم، وأحمد إسماعيل لاعب الرجاء، في صفقتي إنقتل حر.

ويذكر أن فريق المنيا قد ،أنهي موسمه الماضي بالمركز السادس برصيد 32 نقطة، بعد أن حقق 9 انتصارات، 5 تعادلات، 8 هزائم.

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