قطاع "البنوك التجارية " يقود سوق البحرين المالي للهبوط في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.06% خاسراً 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1426.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيممة 371.8 ألف دينار بحريني.





وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.42% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.35%.