قطاع "البنوك التجارية " يقود سوق البحرين المالي للهبوط في ختام التعاملات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:31 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.06% خاسراً 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1426.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيممة 371.8 ألف دينار بحريني.

وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.42% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.35%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.31% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.33%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.96%، وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، شركة إنوفست، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.56%، 1.18%، 0.65%، على التوالي.

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