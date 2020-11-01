إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، عن تنظيم معسكر إيواء، لسكان عقار تعرض للميل وأصبح يشكل خطور على حياتهم.

وأوضحت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، أنه ورد إشارة من غرفة عمليات المحافظة تفيد بميل عقار في 24 شارع نادي الصيد من شارع 6 اكتوبر بمنطقة محرم بك، وبناء على توجيهات وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاسكندرية توجه علي الفور فريق الاغاثه بالمديرية حيث تبين أن العقار كان يقيم به 6 أسر بواقع 19 فرد.

وتم انشاء معسكر إيواء مؤقت للأسرالمتضررة بمركز شباب النصر بأمبروزو بجوار قهوه العسكري بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية كما تم توزيع مساعدات ماليه من مؤسسه التكافل الاجتماعي وتوزيع وجبات غذاء من الجمعيه الشرعيه وتوزيع بطانيه لكل فرد من مديرية التضامن الاجتماعي وجاري التنسيق مع الجمعيات لتقديم وجبات غذائيه كل يوم علي الأسر المتضررة وإستكمال المستندات لصرف مساعدة الاعاشة من بند الاغاثه بالمديرية.
إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)
إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)
إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)
إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)
إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)
إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)
إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)
إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)
إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)
إيواء قاطني العقار المائل في محرم بك بالإسكندرية (صور)

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