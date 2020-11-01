"لم يحتفل بهدفه أمام هويسكا".. زيدان يعلق على ردة فعل هازارد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:28 م
هازارد
هازارد
محمد الدمتناوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن فوز فريقه على هويسكا في بطولة الدوري الإسباني، وعن مشاركة هازارد بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وفاز ريال مدريد على نظيره هويسكا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وقال زيدان خلال تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "من المهم حصد المزيد من النقاط، لقد جئنا من مباراتين، حيث بذلنا المزيد من الطاقة".

وتابع: "هازارد لم يحتفل جيّدًا بالهدف؟ حسنًا ليس هنالك إزعاج في ذلك، ما يمكنني قوله هو أنني سعيد، وهو سعيد بهدفه وزملائه أيضًا كذلك، إنه انتصار، ثلاث نقاط، أربعة أهداف، وعلينا أن نكون سعيدين، هذه الحقيقة".

وأضاف: "لقد كنا نفكر في هذه المباراة فقط، الآن علينا أن نرتاح وأن نستمتع بالنقاط الثلاث، ثم سنرى كيف سنستعد لمواجهة إنتر ميلان".

وأكمل: "هازارد؟ أنا سعيدٌ بما قدمه اليوم، في المباراة الماضية لعب 20 دقيقة، واليوم لعب منذ البداية، نحن نعلم الجودة التي يتمتع بها وقد سجل هدفًا جيّدًا كنا بحاجة له، لأنه بعد الهدف كانت هناك مباراة أخرى".

واختتم المدرب الفرنسي: "نحن لسنا متفاجئين بما يقدمه فالفيردي، لديه العديد من المميزات وأنا سعيدٌ بأهدافه".



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