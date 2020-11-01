هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام أولي جلسات نوفمبر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:27 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي  للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.8% خاسراً 97.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5345.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.07% خاسراً 124.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5879.55 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.01% خاسراً 43.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4288.16 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة  1.32% خاسراً 57.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4326.66 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 170.7 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9649 صفقة.

 وهبط 12 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.78%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 3.72%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 2.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.62%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.30%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 1.11%، 1.07%، على التوالي، كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%.
 
وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 5.47%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.98% يليه سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.37%، ثم سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 5.39%

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