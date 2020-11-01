هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام أولي جلسات نوفمبر

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.8% خاسراً 97.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5345.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.07% خاسراً 124.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5879.55 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.01% خاسراً 43.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4288.16 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.32% خاسراً 57.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4326.66 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 170.7 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9649 صفقة.





وهبط 12 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.78%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 3.72%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 2.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.62%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.30%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 1.11%، 1.07%، على التوالي، كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%.