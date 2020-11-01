إغلاق 23 منشأة طبية بدون ترخيص بالبحيرة

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أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أنه تم إغلاق عدد 23 منشأة طبية مخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي، تعمل بدون ترخيص أو لمخالفتها لشروط الترخيص وتم إعطاء مهلة لبعض المنشأت لتوفيق الوضع والتصحيح.



وقال الدكتور مهدى هيوب، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، إنه تم تلقي عدد 20 شكوى خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، كما أنه تم معاينة 18 منشأة خاصة لمنحها التراخيص اللازمة للتشغيل.



يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وإستمرار شن الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، حرصا على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت، وفق تعليمات الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والمتابعة المستمرة للدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة.