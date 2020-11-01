إزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد بالإسكندرية (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة أول بالإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة مكبرة لإزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد، وذلك في
إطار ظاهرة القضاء على الاسواق العشوائية.


وأوضح بيان صادر عن الحي، إن ادارة اشغال الطريق قامت اليوم بعمل حملة ازالة تم بها ازالة كافة الاشغالات بالسوق والتحفظ علي سيارة نصف نقل محمله ببضائع تفترش الطريق العام.

جاء ذلك تتفيذا لتعليمات رئيس الحي بالقضاء علي ظاهرة الاسواق العشوائية نهائيا بنطاق حي المنتزة اول، ولا تزال الحملات مستمرة من قبل ادارة اشغال الطريق لاستعادة الانضباط وازالةكافة الاشغالات بالطريق العام.

في سياق متصل، واصل حى المنتزه اول حملاته المكثفة لإعادة الانضباط وإزالة التعديات والاشغالات بالطريق العام، حيث شنت إدارة إشغال الطريق والاعلانات بمتابعة مدير الإدارة وبتواجد وكيل الإدارة ومعاونى اشغال الطريق حملات مكثفة بنطاق الحي.

وأسفرتوااحملة عن رفع الإعلانات المخالفة بشارع خالد بن الوليد وشارع البكباشى العيسوي وشارع اسكندر إبراهيم، كما تم رفع الاشغالات بشارع 24 الفضالى وشارع ٣٠و شارع العاشر من رمضان.

كما شملت الحملة إزالة السقايف المخالفة والتند بعزبه المراغي القديمة شارع مدخل المسجد الكبير وتم رفع الاشغالات التى تعوق الطريق مشروع الأسفلت والرصف، وإزالة حواجز حديدية وكاوتش شارع ٦١ متفرع من ش ملك حفني وذلك حرصا على سلامة المواطنين.
إزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد بالإسكندرية (صور)
إزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد بالإسكندرية (صور)
إزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد بالإسكندرية (صور)
إزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد بالإسكندرية (صور)
إزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد بالإسكندرية (صور)
إزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد بالإسكندرية (صور)
إزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد بالإسكندرية (صور)
إزالة سوق الأحد بمنطقة خورشيد بالإسكندرية (صور)

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