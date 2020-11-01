الإمارات تسجل 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:25 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، اليوم السبت، شفاء 1,460 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 127607.

 

جاء ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

 

 وقد أجرت الصحة الإماراتية، 143,336 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 131,508 حالات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الإمارات إصابات كورونا

أخبار تهمك

الأهلى يرفض ضم مهاجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطلب صفقتين جديدتين للزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يشيد بإصرار صالح جمعة ويرفض الإستعجال في حسم مصيره

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 14 ساعة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تحذر: هذه المناطق ستشهد اليوم أمطار قد تصل لحد السيول

منذ 34 دقيقة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

08:28 ص

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف