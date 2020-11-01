الأنبا إسحق يلقي عظته عبر تقنية البث المباشر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ألقى للأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث عبر تقنية "البث المباشر "أونلاين".

وحرص نيافته إلقاء عظة روحية أسبوعية فى إطار دعمه الروحى لشعب الايبارشية، وكانت العظة بعنوان " من هو العظم "

وفى سياق اخرأتم الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو اليوم طقس صلوات رهبنة إثنين من طالبي الرهبنة بالمزرعة التابعة للدير بالخطاطبة.

وصلى نيافته صباح اليوم طقس صلوات رهبنة الراهبين الجديدين بمشاركة نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت بالمزرعة، والراهبان الجديدان هما الراهب كيرلس الباخومي والرهب سدراك الباخومي.

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