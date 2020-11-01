الأهلي يستعيد خدمات نجمه

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لاستعادة خدمات نجم الفريق، خلال المران الجماعي يوم الثلاثاء المقبل.



وكان حسين الشحات لاعب الفريق، غاب عن مواجهة الأهلي، أمس السبت أمام طلائع الجيش، بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.



ومنح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة طلائع الجيش، على أن يستأنف الفريق تدريباته، بعد غد الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



ويستعد الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 27 من نوفمبر الجاري، حيث سيواجه الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.