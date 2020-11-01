استمرار حبس ديلر الجيزة لاتجاره في الأقراص المخدرة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدرة، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الأقراص المخدرة بالجيزة، واعترف المتهم أنه يروج المخدرات على عملائه بالمنطقة، وذلك من أجل تحقيق مكاسب كبيرة

وأفادت التحقيقات، أن المتهم لديه معلومات جنائية، وكان يقوم بتخزين المخدرات في مسكنه، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول.

وألقى رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، القبض على عنصر إجرامى، بحوزته أقراصًا مخدرة، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بتخزين المضبوطات بمسكنه، تمهيًدا للاتجار بها وترويجها، وحرر رجال الأمن محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته عبوة تحتوي على أقراص مخدرة، كما ضبط بحوزته مبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وتخزينها بمسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، وحيازته على ٥ كيلو، فيما طلبت ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة عنصر إجرامى، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.

وجاء ذلك حال تواجده بمسكنه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجرى المواد المخدرة.

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