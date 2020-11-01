موسيماني يشيد بإصرار صالح جمعة ويرفض الإستعجال في حسم مصيره

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي بإصرار لاعب الفريق صالح جمعة خلال التدريبات في الفترة الماضية.


وإنعكس الإجتهاد على مردود صالح جمعة في لقاء الأمس ضد طلائع الجيش على الرغم من مشاركة اللاعب في جزء صغير من اللقاء لكنه ظهر بمستوى طيب.


ووعد موسيماني صالح بالحصول على فرصة كاملة للمشاركة في المباريات بالإضافة إلى أنه وعده بعدم التسرع في الحكم عليه فيما يتعلق بحسم مصيره سواء بالإستمرار مع الفريق أو الرحيل.

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