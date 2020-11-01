جامعة كفر الشيخ تدخل ضمن أفضل 500 عالميا في الهندسة بتصنيف التايمز

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أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات وفقًا للموضوعات لعام 2021 فظهرت جامعة كفرالشيخ ضمن أفضل 500 جامعة في مجال الهندسة للمرة الأولى واحتلت المركز" 301 -400".





وفي علوم الحياه قفزت الجامعة 100 مركز عن العام الماضي حيث احتلت المركز 401-500، وفي علوم الفيزياء احتلت المركز 301-400 وقفزت 100 مركز عن العام الماضي.



وجاءت جامعة كفر الشيخ في تصنيف التايمز البريطاني للموضوعات 2021م الأولى محليا في علوم الحياه والثاني محليا في الفيزياء والثالث محليا في الهندسة.



وأوضح الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف الدولي تايمز البريطاني يتضمن خمسة تخصصات وهي: علوم الحاسب، العلوم الصحية والسريرية (Clinical & health)، الهندسة، علوم الحياه (Life Sciences) والعلوم الفيزيائية (Physical Sciences). ويعتمد التصنيف على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)، البحث "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %"، الاستشهادات وتأثير البحث بنسبة 30 %، العلاقات الدولية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %" ودخل الصناعة "نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %".



وأشاد رئيس الجامعة، بالإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف الدولي "التايمز البريطاني " مؤكدًا اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالامكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.





وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وهو مجهود السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.



كما أكد رئيس الجامعة على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.