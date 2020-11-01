بالأرقام.. كشف حساب الزمالك في الدوري المصري

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:21 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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نجح فريق الزمالك في حسم المركز الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 34 في تاريخه، بعدما حصد 68 نقطة خلال مشواره بالبطولة المحلية في الموسم المنقضي 2019 / 2020 بعد خصم 3 نقاط منه عقب انسحابه من لقاء الأهلي بالدور الأول.

وتفوق فريق الزمالك على نظيره بيراميدز الذي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 65 نقطة، بينما احتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع في الدوري بالموسم المنصرم بعدما حصد 54 نقطة.

وضمن الزمالك المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بينما سيشارك بيراميدز مع المقاولون العرب في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الجديد وذلك وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة قبل أيام قليلة، بينما سيشارك بطل كأس مصر في البطولة العربية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كشف حساب الزمالك في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم:-

- الزمالك خاض 34 مباراة في بطولة الدوري الممتاز بالموسم المنقضي حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 5 مباريات.

- سجل لاعبو الزمالك 50 هدفا، واستقبلت شباكه 27 هدفا، بفارق أهداف 23 هدفا.

- حصد فريق الزمالك 71 نقطة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز بالموسم المنصرم، وتم خصم 3 نقاط منه بعد انسحابه من مباراة الأهلي في الدور الأول من المسابقة المحلية.

- جاءت هزائم الزمالك الخمسة في بطولة الدوري الممتاز أمام كل من: انبي – طلائع الجيش – الأهلي – المقاولون العرب – أسوان.

- أكبر فوز حققه الزمالك في بطولة الدوري كان حساب فريق الجونة بنتيجة 4 – 3.

- مصطفي محمد هداف الزمالك في بطولة الدوري الممتاز بالموسم المنصرم وسجل 11 هدفا، يليه محمود علاء مدافع الفريق وسجل 10 أهداف.

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