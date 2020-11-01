تشريعية "النواب" ترفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

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قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال إجتماعها، اليوم الأحد، الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب.



وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عدد من الاتهامات الموجهة الي النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة ٦ مليون و١٧٥ الف جنيه واصداره أمر بعد صرف تلك الشيكات بسوء نيه منه.



ورفضت اللجنة الطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات.





اليوم.. مجلس النواب يناقش قرار إعلان حالة الطوارئ



وفي سياق منفصل، تعقد اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، اجتماعا لها لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد ووفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة.



ومن المتوقع أن جلسة، اليوم، هي الأخيرة من عمر دور الانعقاد السادس "المنقوص".



وتنص المادة "24"من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولًا: الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.



ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة، كما يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها.وقراراتها وتوصياتها

