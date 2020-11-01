انطلاق مبادرة الكشف عن سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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انطلقت مبادرة الكشف وعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس محافظة البحيرة، اليوم الأحد، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة، والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالقطاع الريفي وعددهم 709 ألف و38 تلميذ وتلميذه بإجمالي عدد 1561 مدرسة وذلك بمعرفة عدد 74 فرقة عمل من التأمين الصحي بالبحيرة.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي ضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم "قصر القامة" ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، لافتا أنه فى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الاطفال اثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.
انطلاق مبادرة الكشف عن سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
انطلاق مبادرة الكشف عن سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
انطلاق مبادرة الكشف عن سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
انطلاق مبادرة الكشف عن سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
انطلاق مبادرة الكشف عن سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
انطلاق مبادرة الكشف عن سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)

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