51 قتيلًا ضحايا زلزال إزمير في تركيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:00 م
زلزال قوي
زلزال قوي
وكالات
Advertisements

ارتفع عدد قتلى الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية، إلى 51 شخصا، حسبما أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم الأحد.

 

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 43 قتيلا، بينهم حالة غرق، وأُصيب 896 آخرون بجروح.

 

وقالت إدارة الكوارث التركية فى بيان: إن عمليات البحث والإنقاذ سجلت انهيار 17 مبنى حتى الآن، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

 

وقالت شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء، إن السكان خرجوا إلى الشوارع في حالة من الذعر في مدينة إزمير الساحلية بعد وقوع زلزال بقوة 6.6 ريختر في حوالي الساعة 11.50 بتوقيت جرينتش وغمرت مياه البحر بعض الأحياء بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر مما أدى إلى جرف فيضان من الحطام الداخلي.

 

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن ستة أشخاص لقوا حتفهم، أحدهم بسبب الغرق، بينما أصيب 202 آخرين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضحايا الزلزال زلزال أزمير زلزال ازمير التركية

أخبار تهمك

الأهلى يرفض ضم مهاجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يشيد بإصرار صالح جمعة ويرفض الإستعجال في حسم مصيره

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر: هذه المناطق ستشهد اليوم أمطار قد تصل لحد السيول

منذ أقل من نصف ساعة

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ ساعتين

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

باتشيكو يطلب صفقتين جديدتين للزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ أقل من ساعتين

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب تركيا

زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب الساحل التركي

زلزال قوي يضرب ولاية إزمير التركية

خسائر مادية كبيرة جراء زلزال قوي في إزمير التركية (صور)

بالتزامن مع الزلزال.. هبوط حاد في الليرة التركية

تركيا.. تسونامي تسبب بأكثر من 400 جريح و 12 قتيل حتى الآن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

08:28 ص

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف