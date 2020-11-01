بعد إلقاء الضوء عليه بعمل فني.. ماذا تعرف عن مرض البهاق؟

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تصدر مرض "البهاق" مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعدما تناولت أحد الأعمال الدرامية قضيته، ما أدلى إلى زيادة البحث عليه تزامنا مع الإشادة بهذا العمل الدرامي.



و سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكره الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى، ويطرح قضية البهاق.



ويناقش مسلسل لازم اعيش المشاكل التي تتعرض لها حالات الإصابة بمرض البهاق من تنمر وعدم تقبل اختلافهم عن باقي الناس.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن "البهاق" تزامنا مع سيطرة المرض على مؤشرات "جوجل" خلال الساعات الأخيرة:



- البهاق مرضًا يسبب فقدان لون الجلد في شكل بقع. لا يمكن التنبؤ بشدة ومعدل فقدان اللون الناتج عن البهاق، وقد يؤثر على الجلد في جزء من الجسم. قد يؤثر أيضًا على الشعر وداخل الفم.



- تتكون البقع التي تشكل مرض البهاق بسبب فقدان الخلايا الملونة التي تنتج مادة الميلانين، والتي توجد بشكل أساسي طبيعي في الجلد وفي حويصلات الشعر والفم(أي الشفاه) والعيون (لون العينين) وبعض من الأجزاء العصبية المركزية، وتعتبر كمية ونوعية خلايا الميلانين هي العنصر المحدد للون الجلد والشعر والعيون التي تميز الناس عن بعضهم البعض.



- تشمل أعراض الفقدان الرقعي للون الجلد، الظهور المبكر للشعر الأبيض أو الرمادي على فروة الرأس أو رموش العين أو الحاجبين أو اللحية، فقدان اللون في الأنسجة التي تغطي الأجزاء الداخلية للفم والأنف (الأغشية المخاطية)، فقدان أو تغير في لون الطبقة الداخلية لمقلة العين (الشبكية).



- تزداد لدى الأشخاص المصابين بالبهاق مخاطر الإصابة بما يلي: الضيق النفسي أو الاجتماعي، سرطان الجلد وحروق الشمس، مشكلات العين، مثل الالتهاب في القزحية (التهاب القزحية)، وفقدان السمع.



- وهناك عدة طرق لعلاج البهاق وهي: العلاج الموضعي بالاستيروئيدات، مراهم ضد فقدان التصبغ، فسولرن فوق بنفسجي (PUVA) – مرهم يتم دهنه على المناطق البيضاء قبل التعرض للأشعة فوق البنفسجية، حوض ماء (PUVA) - حوض يحتوي على بسورالين حيث يغطس الجسم فيه لمدة 15 دقيقة قبل التعرض للضوء، أقراص بسورالين التي تأخذ عن طريق الفم وبعد حوالي ساعتين - يتم التعرض للضوء، العلاج بالأشعة فوق البنفسجية الضيقة، العلاج بالليزر، علاج فقدان التصبغ بواسطة الكريمات، العلاجات الجراحية مثل الترقيع بطعوم الجلد الذاتية أو وشم الصباغ، التعامل ودعم المرضى المصابين بالبهاق.

