محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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سلًم الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، أجهزة التابلت المدرسي لطلاب عدد من مدارس المحافظة، للاطمئنان على المنظومة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وجهود تعريف الطلاب بنظم استخدامه والاستفادة المثلي من إمكاناته في خدمة العملية التعليمي.

جاء ذلك في حضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومعتز حسن مدير إدارة تعليم بني سويف، والعميد وليد البيلي رئيس المدينة، ورباب صلاح مديرة التجريبيات.

وهنأ المحافظ الطلاب والطالبات بهذه المناسبة، مؤكدا أن التابلت يعد نقلة نوعية جديدة في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا، مشيرًا إلى إهتمام الدولة بالتعليم الذي أضحى في مقدمة الأولويات التنموية ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المحافظ أن هذه الفترة تشهد التحول إلى نظام تعليم حديث يواكب متطلبات العصر الذي نعيش فيه في مختلف مناحي الحياة، ومطالبا بأهمية التضافر لتحقيق أكبر استفادة من جهود الدولة الكبيرة في هذا المجال.

وأشار المحافظ إلى متابعته من خلال وكيل وزارة التربية والتعليم منظومة العمل الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على مدارس المحافظة والبالغ عددها 15 ألف و196 جهاز بمشتملاته "جراب وقلم للكتابة على الشاشة وشاحن وسمًاعة" والتي يتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الرسمية واللغات والتعليم الخاص وفصول الخدمات وطلاب نظام الدمج، بالإضافة إلى المُعلمين ومُوجهي المرحلة الثانوية العامة.

من جانبها أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن أجهزة التابلت وردت لمخازن المديرية يوم 13 أكتوبر الماضي، وسط تأمين وتنسيق تام بين الجهات الأمنية والأمن الإداري بالمديرية.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه تم توزيع أجهزة التابلين، في اليوم التالي على الإدارات تحت إشراف اللجنة الدائمة التي ضمت "التوجيه المالي والإداري، والشؤون القانونية، التعليم الثانوي العام، والإحصاء، والتطوير التكنولوجي" حيث قامت الإدارات التعليمية بتسليم مخصصات الأجهزة لكل مدرسة طبقا للأعداد المسجلة بها، وتم تفعيل "activation" الأجهزة بمعرفة أخصائيي التطوير التكنولوجي بالمدارس وبإشراف التطوير التكنولوجي بالمديرية لتنشيط الأجهزة وربطها بالمنظومة، حيث يحتوى الجهاز على ‏serial number‏ "رقم مسلسل" لسهولة تتبعه في حال فقدانه، ويمكن تركيب شريحة اتصال SIM‏ للأغراض التعليمية.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بزيارة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مؤكدين فرحتهم بالتقنية الجديدة التى ستتيح أمامهم آفاقا جديدة، وتدخلهم بشكل عملي عصر المعلومات والتكنولوجيا، مطالبين بضرورة متابعتهم بشكل مستمر حتى يعتادوا على هذه التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها.
محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)
محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)
محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)
محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)
محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)
محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)
محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)
محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)
محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)
محافظ بني سويف يُسلًم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي (صور)

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