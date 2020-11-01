محلية البرلمان: 1100 سوق عشوائية في مصر وتطويرها يحتاج 44 مليار جنيه
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:55 م
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لعرض ومناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية.
من جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ان إجمالى عدد الأسواق العشوائية فى مصر يبلغ نحو 1100 سوق، وذلك بناءً على ما تم عرضه من ممثلى الحكومة خلال اجتماعات سابقة للجنة، مشيرًا إلى أن تكلفة تطويرها تبلغ نحو 44 مليار جنيه.
وأوضح السجينى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، أنه تبين للجنة تعدد الولايات على الأراضى المستخدمة لتطوير الأسواق، وعدم وجود رؤية ومعلومات واضحة للتطوير، فضلا عن تعدد جهات التفتيش والرقابة.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، والموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، لإدارة الملف بالكامل، مع ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة بإعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية - عشوائية) بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى بدءً من القرية والحى مرورا بالمدينة والمركز وصولا لعواصم المحافظات.
كما أوصت اللجنة بتوجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لجميع رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدة، إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا، وإما بتقنينه وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونها عشوائية، مقرونة بها الأراضى المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.