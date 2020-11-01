بعد أزمة رامز أمير.. محمد علي رزق: "ليه الناس شايفة الممثل مش بيصلي وبيغلط زي كل خلق الله "

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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علق الفنان محمد علي رزق على الانتقادات الموجهة، للمثل الشاب رامز أمير، بسبب الحركات الاستراعضية التي قام بأدائها على السجادة الحمراء، في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مما دفع صديقه الفنان محمد علي رزق لمساندته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 


كتب محمد علي رزق منشورًا قال فيه: "رامز أمير كاتب إنه فخور بنفسه علشان هو أول ممثل مصري عربي يوصل لمستوي عالي في الباركور، فده كان رد واحد عنده، بعيدا عن إنها إجابة ملهاش علاقة باللي مكتوب".


وتابع محمد علي رزق قائلاً: "بس ليه في الناس شايفة الممثل ده مش بيصلي وبيقرأ قرآن وبيختم المصحف عادي زي كل خلق الله، وبيغلط زي كل خلق الله برضه".


وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد علي رزق عرض مسلسل "خيط حرير"، المُقرر عرضه غدًا، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر.

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