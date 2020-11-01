رئيس جامعة الملك سلمان: نستهدف شراكات وتوأمة مع جامعات عالمية (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن نظام الجامعة مرن، ويركز في العمل على البرامج، مشيرًا إلى أنه تم استحداث العديد من الكليات.

وأوضح "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، إن جامعة الملك سلمان تتضمن برامج تواكب أحدث متطلبات سوق العمل بناء على التقارير الدولية للهيئات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، أن أكثر من 200 أستاذ مصري بالداخل والخارج، لتقديم برامج تواكب أحدث البرامج العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف شراكات وتؤامه مع جامعات عالمية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، بمحافظة جنوب سيناء فى مدينة شرم الشيخ. وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولفيف من المسؤولين.

وتضم جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، 3 فروع بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، حيث بدأت الجامعة عامها الأول باستضافة الطلاب الجدد بداية من أول يوم فى العام الجامعى 2020 2021.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.

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