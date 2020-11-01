19 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة محمود عزت في قضية "اقتحام الحدود"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا، أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فd 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

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