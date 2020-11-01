"تشريعية النواب" توافق على اتفاقية إنشاء مشروع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال إجتماعها، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٠، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.





ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد"، من خلال ضمان وتعزيز فرص التعليم الجيد والمصنف والشامل للجميع.





وكان قد سبق التوقيع على الاتفاقية في ٢٠١٦ ويتم بمقتضاها تخصيص مبلغ مساهمة قدره مليار و٥٠٠ دولار أمريكي لتمويل البرنامج.





ووفقا للاتفاقية يعدل مبلغ القرض المقدم من الصندوق للحكومة المصرية طبقا لاتفاقية ابريل ٢٠١٦ (٩٣٧ مليونًا و٥٠٠ ألف ريال سعودي) ليصبح مليارًا و٤٦٥ مليونًا و٨١٧ ألفًا و٥٠٠ ريال سعودي.





اليوم.. مجلس النواب يناقش قرار إعلان حالة الطوارئ





وفي سياق منفصل، تعقد اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، اجتماعا لها لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد ووفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة.





ومن المتوقع أن جلسة، اليوم، هي الأخيرة من عمر دور الانعقاد السادس "المنقوص".





وتنص المادة "24"من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولًا: الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.



