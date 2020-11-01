وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يفتتحان أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك

افتتح الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أعمال التطوير والتحديث بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد الكلية، وعضوي مجلس الشيوخ الأستاذ الدكتور عبد الحي عبيد، والأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام، والأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة وعدد من عمداء الكليات.





وقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة حلوان بإزاحة الستار وتفقد أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها منشآت الكلية، وفي كلمته أشاد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار بأعمال التطوير التي تمت بكلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، والتي تعد نقلة نوعية في الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، مؤكدًا أنها تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة بالجامعات المصرية، فقد أثنى سيادته على هذه الجهود الجماعية لكوكبة من العلماء والقادة يجمعهم حس وطني وشعور بالمسئولية ورغبة فى التقدم.





ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ضرورة التوسع في البرامج الخاصة والجديدة وإنشاء الجامعات الأهلية نظرًا للحاجة لهذا النوع من التعليم المتميز وأشار سيادته إلى شدة اهتمام الوزارة بالمناخ الذي يعمل به عضو هيئة التدريس ويتلقي الطالب فيه العلوم المختلفة مع الحرص على تذليل العقبات كافة التى تواجه العملية التعليمية.





وأعرب رئيس جامعة حلوان عن سعادته بالنجاحات المتوالية والتى تكللت اليوم بتشريف الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤكدًا على حدوث طفرة غير مسبوقة فى قطاع التعليم سواء بتطوير الكليات الموجودة بالفعل أم استحداث كليات جديدة، كما أعرب عن سعادته برفع كفاءة المباني والمنشآت والقاعات بتكلفة تقريبية ٦٠ مليون جنيه وذلك بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب، موضحًا أن الجامعة تتخذ خطوات مهمة في مسيرة التوسع والتطوير، وسوف يتم وضع حجر أساس لجامعة حلوان الأهلية عما قريب.





ورحب الأستاذ الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الاعمال بالسادة الحضور مشيدًا بخطة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت فلسفة وأسلوب حياة متميزا من أجل بناء وتطوير التعليم والتي يتضح آثارها يوما بعد يوم، كما استعرض سيادته تاريخ كلية التجارة وتخصصاتها الرائدة والفريدة، وأشار إلى عملية التحديث الكبرى التى شملت مبني عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الأرضي والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية، وعدد خمس قاعات وغرف الكونترول وغرف شئون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية، وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الإعلانية لمسمى الكلية ومسميات البرامج وتنسيق موقع الفناء والأسوار الخارجية وأعمال الإضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية وللدور الأول بمبنى عمادة الكلية.





كما شملت التحديثات مدرج الأستاذة الدكتورة إيناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب السادة منسقي ومسجلي البرامج، وعدد خمس وعشرين قاعة وغرفة دراسية وشبكة إنذار الحريق وشبكة إطفاء الحريق وأجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية، كما تم معالجة وترميم الأسقف في جميع مباني الكلية وكذلك مانتج عن إعصار مارس ٢٠٢٠ من أضرار نظرا لتقادم مباني الكلية والتي تقارب الثمانين عاما حيث إن عملية التطوير والتحديث التي قامت بها الجامعة قد أحيت مبانى الكلية بصورة حضارية.





وأعرب طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك عن بالغ سعادتهم لما تم من إنجازات وأعمال تطوير شاملة شهدتها الكلية التي جاءت نتيجة استجابة سريعة من رئيس جامعة حلوان لمطالب الطلاب الذين أكدوا على امتنانهم لهذا القدر من الاهتمام الكبير وسرعة التطوير التي تمت على كل الأصعدة في البنية الأساسية للكلية والمدرجات والأدوات التفاعلية وهو ما أسهم في تشجيعهم على مواصلة العملية التعليمية بصورة جيدة وحفزهم على مواصلة مسيرة النجاح بما حققتة الجامعة لهم من تطوير فاق توقعاتهم وكان له أثر إيجابي على معنوياتهم وقالوا إن أعضاء هيئة التدريس والأساتذة شاركوهم هذا الشعور مما أعطى للعملية التعليمية دافعية جديدة وأكسبها رونقًا وأضفى روح البهجة والسعادة والسرور عليهم مع بدء الدراسة الفعلية.





وخلال فعاليات الزيارة شهد معالي الوزير ورئيس جامعة حلوان والسادة الحضور حفلا طلابيا تضمن عرض مجموعة من الفقرات والأغاني الوطنية وغيرها من الأغنيات التي أضفت جوًا من البهجة والسعادة على جميع الحضور.





وفي ختام الفعاليات قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بإهداء الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي درع الجامعة تقديرا له، كما قام الأستاذ الدكتور صلاح اسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال باهداء معالي الوزير درع الكلية.