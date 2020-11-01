رئيس جامعة الملك سلمان: طلابنا يمكنهم إنشاء شركات و"بيزنس خاص" خلال دراستهم (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن الجامعة ذكية وإحدى جامعات من الجيل الرابع، وتتضمن أحدث النظم التكنولوجية.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، أن كلية الفنون والتصميم، تتضمن صناعة الإلكترونيات المتعلقة بالألعاب وأجهزة وألعاب البلايستيشن، وهذه التخصصات موجودة لأنها تستهدف صناعة الألعاب، وتحمل ميزة كبيرة، وهي ريادة الأعمال، حيث يمكن للطالب خلال دراسته صناعة الألعاب وترويجها وبيعها، مؤكدًا أن جامعة الملك سلمان إحدى جامعات الجيل الرابع القادرة على تقديم منتجات "صنع في مصر".

وواصل:"يمكن للطالب في كلية الفنون والتصميم صناعة ألعاب مصرية وبيعها والحصول على دخل دون الانتظار لفرص عمل في الشركة، وسيتمكن الطالب من عمل الشركة والبيزنس الخاص به خلال دراسته".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، بمحافظة جنوب سيناء فى مدينة شرم الشيخ. وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولفيف من المسؤولين.

وتضم جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، 3 فروع بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، حيث بدأت الجامعة عامها الأول باستضافة الطلاب الجدد بداية من أول يوم فى العام الجامعى 2020 2021.

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر: هذه المناطق ستشهد اليوم أمطار قد تصل لحد السيول

منذ نصف ساعة

موسيماني يشيد بإصرار صالح جمعة ويرفض الإستعجال في حسم مصيره

منذ نصف ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ ساعتين

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ أقل من ساعتين

الأهلى يرفض ضم مهاجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 16 ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يطلب صفقتين جديدتين للزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 5 ساعات

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

08:28 ص

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف