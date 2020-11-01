رئيس جامعة الملك سلمان: طلابنا يمكنهم إنشاء شركات و"بيزنس خاص" خلال دراستهم (فيديو)

قال أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن الجامعة ذكية وإحدى جامعات من الجيل الرابع، وتتضمن أحدث النظم التكنولوجية.





وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، أن كلية الفنون والتصميم، تتضمن صناعة الإلكترونيات المتعلقة بالألعاب وأجهزة وألعاب البلايستيشن، وهذه التخصصات موجودة لأنها تستهدف صناعة الألعاب، وتحمل ميزة كبيرة، وهي ريادة الأعمال، حيث يمكن للطالب خلال دراسته صناعة الألعاب وترويجها وبيعها، مؤكدًا أن جامعة الملك سلمان إحدى جامعات الجيل الرابع القادرة على تقديم منتجات "صنع في مصر".





وواصل:"يمكن للطالب في كلية الفنون والتصميم صناعة ألعاب مصرية وبيعها والحصول على دخل دون الانتظار لفرص عمل في الشركة، وسيتمكن الطالب من عمل الشركة والبيزنس الخاص به خلال دراسته".





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، بمحافظة جنوب سيناء فى مدينة شرم الشيخ. وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولفيف من المسؤولين.



