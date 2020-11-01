"التجاري الدولي" يعمق خسائر المؤشر الرئيسي للبورصة في منتصف الجلسة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد ، بضغط مبيعات المصريين علي الأسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي ، والذي تسبب في تراجعه لسعر 60.9 جنيه ، وبنسبة هبوط 0.25% .





وبمنتصف الجلسة ، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.45%، عند مستوى 1047.6 نقطة ، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.46% عند 1862نقطة، وتراجع أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.52% ليصل إلى 2729.2 نقطة.









واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي 3 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 2.6 مليون جنيه، و424.3 ألف جنيه على التوالي.



