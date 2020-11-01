"التجاري الدولي" يعمق خسائر المؤشر الرئيسي للبورصة في منتصف الجلسة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد ، بضغط مبيعات المصريين علي الأسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي ، والذي تسبب في تراجعه لسعر 60.9 جنيه ، وبنسبة هبوط 0.25% .

وبمنتصف الجلسة ، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  إيجي إكس 30 بنسبة 0.45%، عند مستوى 1047.6 نقطة ، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.46% عند 1862نقطة، وتراجع أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.52% ليصل إلى 2729.2 نقطة.


واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي 3 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 2.6 مليون جنيه، و424.3 ألف جنيه على التوالي.

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 406.8 مليون جنيه، من خلال 152.1 مليون سهم، عبر 13 ألف صفقة.

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