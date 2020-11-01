نفاذ حساب المواطن الدفعة 36 | شروط الأهلية ورابط الاستعلام iam.gov.sa

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
نفاذ حساب المواطن الدفعة 36
نفاذ حساب المواطن الدفعة 36
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نفاذ حساب المواطن الدفعة 36 | شروط الأهلية ورابط الاستعلام iam.gov.sa 

نفاذ حساب المواطن الدفعة 36 | أصبح حساب المواطن أحد البرامج الوطنية السعودية  الهامة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنهم يسعون دائما لقبض الدعم المقدم من الحكومة السعودية لكي تساعدهم على الأعباء المعيشية التي تحيط بهم من غلو الأسعار لشراء ألاحتياجات المعيشية المختلفة، ويبحث الآن العديد من السعوديين عن النقاط المتعلقة بنفاذ حساب المواطن وكذلك أهم الشروط الذي وضعها البرنامج وما هي نتائج أهلية دفعة 36 والتي ستصرف في شهر نوفمبر القادم لذلك سنقدم لكم في السطور التالية كل ما يخص جميع الاستفسارات المتعلقة بنفاذ حساب المواطـن الدفعة 36 وذلك في السطور التالية.

نفاذ حساب المواطن الدفعة 36
يعتبر برنامج نفاذ حسـاب المواطن 36 أحد البرامج الحديثة التي دشنتها الحكومة السعودية وقامت بإطلاقه على الإنترنت لتيسير عمليات المساعدات والدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية من خلال المواقع الإلكترونية التي تنفذها الحكومة لمساعدة المواطنين وذلك بتلقي الشكاوي والتظلمات والمقترحات التي يبحثون عنها ليستطيعوا إنجاز جميع  العمليات إلكترونيا عن طريق التسجيل في المنصات  الإلكترونية التي دشنتها الحكومة السعودية كمنصة أبشر وحساب المواطن والضمان الاجتماعي.

ماهي شروط حساب المواطن الجديدة؟
أعلن حساب المواطن شروط جديدة وذلك بغرض أن يصل الدعم السعودي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لأكبر عدد من المحتاجين بالمملكة حيث تحرص الحكومة السعودية على وصول الدعم لأكب عدد من المحتاجين بالمملكة لذا وضعت الحكومة شروطا جديدة، للراغبين في تلقي دعم حساب المواطن والتي جاءت كالتالي:

- لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية و فرداً مستقلاً.
- ثم تم  تحديد حداً أعلى لاستحقاق حساب المواطن.
- تم تجميد عملية التسجيل بالبرنامج للمستحقين الجدد.
- ثم تم  تجميد أي طلبات جديدة من بعد تاريخ 28 مارس 2020م الماضي.
- تقديم ما يفيد إثبات استقلالية المسكن للفرد المستقل والذي بلغ من العمر 18 عام فيما أكثر من خلال تقديم صك ملكية المسكن أو عقد إيجار أو سكن جامعي لمستحق الدعم.
- ثم قم بإضافة أي بيانات أو ملفات جديدة لضمان أستمرارية الدعم.

شروط أهلية حساب المواطن الدفعة 36
وضع برنامج حساب المواطن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب الدعم والتي نسردها فيما يلي:

- على المتقدم لحساب المواطن أن يكون سعودي الأصل والمنشأ.
- ثم يجب أن يكون المتقدم من حاملي بطاقات التنقل.
- أن تكون الإقامة الكاملة للمتقدم بشكل مستمر داخل المملكة.
- ثم يجب التأكد من أن تكون بيانات المتقدم صحيحة وتتوافق مع الجهات الحكومية.
- تقديم مقدار الدخل الأسري وعدد أفراد الأسرة.
- ثم تقديم مايثبت بأن المتقدم لم يكون نزيلا بأحد السجون أو الإيواءات الحكومية سابقاً.

رابط نـفاذ حسـاب المواطن الدفعة 36
يمكن الآن لجميع السعوديين الباحثين عن ما يخص الاستعلام عن نفاذ حساب المواطن والتفاصيل الخاصة بالبرنامج.

نفاذ حساب المواطن الدفعة 36 | شروط الأهلية ورابط الاستعلام iam.gov.sa 

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