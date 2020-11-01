ننشر سعر الريال السعودى اليوم الأحد بعد استقراره فى البنوك

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي
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ننشر أخر تحديث لسعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-11-2020 ، حيث إستقرت العملة أمام الجنيه المصري في أول التعاملات 

ونستعرض سعر الريال في البنوك المصرية كالاتي :

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.17  جنيه للشراء .
4.20  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.08  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع .
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.08   جنيه للشراء.
4.20   جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودى فى بنك عودة 
 
4.18   جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.10  جنيه للشراء
4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.08   جنيه للشراء.
4.20   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي اليوناني 
 
4.18 جنيه للشراء.
4.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.10  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول 

4.09 جنيه للشراء .
4.20 جنيه للبيع .


سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

4.06 جنيه للشراء .
4.20 جنيه للبيع .

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